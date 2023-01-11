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13:12, 11 января 2023Среда обитания

В России стали выдавать меньше ипотеки

ВТБ: в 2022 году российские банки выдали ипотеку на 4,8 триллиона рублей

Фото: Станислав Трифонов /« Лента.ру»

За 2022 год в России уменьшился объем выдачи ипотеки — относительно 2021-го показатель снизился почти на 16 процентов. Об этом сообщает ВТБ, материал которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

В 2022 году российские банки выдали более 4,8 триллиона рублей по ипотечным кредитам. Показатель стал вторым в истории рынка. Однако он оказался ниже выдачи 2021 года, когда объем достиг 5,7 триллиона рублей. В частности, в ВТБ заемщики оформили почти 208 тысяч кредитов на жилье на сумму более 964 миллиардов рублей.

«Самым активным месяцем стал декабрь — в этот период российские банки оформили ипотеки более, чем на 700 миллиардов рублей», — заявили в ВТБ. По словам экспертов, больше всего на выдачу повлияли льготные программы. В 2023 году банкам спрогнозировали хорошие объемы выдачи за счет модернизация программ господдержки.

Ранее аналитики агентства недвижимости «Миэль» пришли к выводу, что к ноябрю 2022 года доля ипотечных сделок на вторичном рынке Москвы выросла до 65 процентов. Доля ипотечных сделок со «вторичкой» в октябре находилась на уровне 48 процентов.

Нина Ташевская
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