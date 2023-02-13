«Титаник» обошел по сборам «Аватара 2» после повторного показа в кинотеатрах

Фильм «Титаник» обошел по сборам ленту «Аватар 2» после повторного, третьего показа в кинотеатрах. Об этом сообщает Variety.

«Титаник», который вернулся на экране в честь своего 25-летия, собрал в мировом прокате 22,3 миллиона долларов, а «Аватар: Путь воды» прибавил 25,8 миллиона долларов за девятый уикэнд после премьеры. Таким образом, картины Джеймса Кэмерона занимают третье и четвертое места в рейтинге самых кассовых фильмов в истории: «Титаник» собрал 2,217 миллиарда долларов, а вторая часть «Аватара» — 2,213 миллиарда долларов.

Третье место по кассовым сборам в мире в настоящее время занимает «Супер Майк: Последний танец». В США третья часть франшизы о стриптизерах стала лидером проката.

В январе стало известно, что «Титаник» покажут в кинотеатрах в третий раз в честь 25-летия с даты выхода проекта. С 10 февраля этого года в кинотеатрах начали демонстрировать улучшенную и отреставрированную версию картины. «Титаник» уже выходил в прокат повторно в 2017 и 2020 годах.

