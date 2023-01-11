Фильм «Титаник» покажут в кинотеатрах в третий раз

Фильм «Титаник» покажут в кинотеатрах в третий раз в честь 25-летия с даты выхода проекта

Полнометражный фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» покажут в кинотеатрах в третий раз в честь 25-летия с даты выхода проекта. Кинокомпания Paramount опубликовала трейлер фильма на YouTube-канале.

С 10 февраля этого года в кинотеатрах начнут показывать улучшенную и отреставрированную версию картины. «Титаник», премьера которого состоялась в 1997 году, уже выходил в прокат повторно в 2017 и 2020 годах.

Ранее кинорежиссер Джеймс Кэмерон объяснил невозможность спасти обоих главных героев «Титаника», опровергнув теорию фанатов фильма, что Джек, сыгранный актером Леонардо Ди Каприо, смог бы выжить в конце картины. Для исследования на эту тему кинематографист нанял судмедэксперта и двух каскадеров с такими же физическими данными, что и у главных героев киноленты.

В конце декабря прошлого года британская актриса Кейт Уинслет ответила людям, которые обвинили ее в смерти персонажа Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник» из-за лишнего веса.