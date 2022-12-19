Кейт Уинслет ответила обвинившим ее лишний вес в смерти Джека в «Титанике» людям

Кейт Уинслет заявила, что не была чертовски толстой в «Титанике»

Британская актриса Кейт Уинслет ответила людям, которые обвинили ее в смерти персонажа Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник» из-за лишнего веса. Ее слова передает The Hollywood Reporter.

Уинслет рассказала, что некоторые зрители критиковали ее за полноту. Они утверждали, что если бы она была стройнее, то в известной сцене после кораблекрушения Джек «мог бы спастись», забравшись к ней на плот.

«Они [критики] были такими злыми. Я не была чертовски толстой», — высказалась Уинслет.

«Если бы я могла повернуть время вспять, я бы ответила им [критикам] по-другому. Я бы сказала журналистам: "Не смейте так со мной обращаться. Я молодая женщина, мое тело меняется, я его изучаю, я [пока еще] глубоко не уверена в себе, я в ужасе. Не обостряйте эту ситуацию". Это был настоящий буллинг на грани с абьюзом», — добавила актриса.

Актрисе также в очередной раз задали вопрос, смогли бы герои «Титаника» выжить вдвоем. «Черт возьми, я не знаю. Вот вам ответ. Я, черт возьми, не знаю. Послушайте, все, что я могу вам сказать — это то, что я плохо разбираюсь в воде и в том, как она себя ведет», — ответила Уинслет.

«Должна быть честной: на самом деле я не верю, что мы бы выжили, если бы оба забрались на этот обломок двери. Да, он [Джек] мог бы там поместиться, но плот не удержался бы на плаву», — резюмировала обладательница «Оскара».

Ранее режиссер Джеймс Кэмерон объяснил невозможность спасти обоих главных героев «Титаника».