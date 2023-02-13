В Норвегии назвали Россию главной угрозой безопасности Европы

Министр обороны Норвегии Грам назвал Россию главной угрозой безопасности Европы

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам назвал Россию главной на данный момент угрозой безопасности страны и Европы. Его слова приводит The Washington Post.

По утверждению министра, конфронтация России с Западом будет длительной.

Кроме того, замглавы Службы внешней разведки Норвегии Ларс Нордрум предположил, что норвежские нефтегазовые объекты могут стать мишенью для российского саботажа, однако пояснил, что считает маловероятными подобные инциденты в текущем году.

В конце января министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт высказалась, что страна должна сохранять контакты с Россией для поддержания безопасности в Арктике.