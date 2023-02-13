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16:53, 13 февраля 2023Мир

В Норвегии назвали Россию главной угрозой безопасности Европы

Министр обороны Норвегии Грам назвал Россию главной угрозой безопасности Европы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам назвал Россию главной на данный момент угрозой безопасности страны и Европы. Его слова приводит The Washington Post.

По утверждению министра, конфронтация России с Западом будет длительной.

Кроме того, замглавы Службы внешней разведки Норвегии Ларс Нордрум предположил, что норвежские нефтегазовые объекты могут стать мишенью для российского саботажа, однако пояснил, что считает маловероятными подобные инциденты в текущем году.

В конце января министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт высказалась, что страна должна сохранять контакты с Россией для поддержания безопасности в Арктике.

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Антон Похиляк
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