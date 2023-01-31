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17:55, 31 января 2023Мир

Норвегия назвала причину для сохранения контактов с Россией

Глава МИД Норвегии: необходимо сохранять контакты с Россией для безопасности в Арктике

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Норвегия должна сохранять контакты с Россией для поддержания безопасности в Арктике. Такую причину назвала министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, ее слова передает ТАСС.

Глава МИД подчеркнула, что Норвегия не может изменить свою географию, и Россия навсегда останется ее соседом. «Нам необходимо поддерживать определенные контакты, чтобы свести к минимуму риск недопонимания и непреднамеренной эскалации в Арктике», — высказалась она.

По словам Хюитфельдт, сейчас ситуация в арктическом регионе стабильна. «Мы видим большую степень преемственности в деятельности России на Севере», — отметила она. При этом министр заявила, что обстановка может измениться, поэтому Осло следит за развитием военной активности Москвы в Арктике.

Ранее глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что Осло рассчитывает оперативно передать Украине немецкие танки Leopard 2. Норвегия располагает 36 танками Leopard 2. Сколько из них страна планирует отправить Киеву, пока не известно.

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Виктория Кондратьева
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