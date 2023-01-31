Норвегия пообещала как можно скорее передать Украине танки

Глава Минобороны Норвегии Грам: страна как можно скорее передаст Украине Leopard 2

Норвегия рассчитывает оперативно передать Украине немецкие танки Leopard 2. Такое обещание в беседе с агентством France Press дал глава Минобороны страны Бьорн Арильд Грам, передает РИА Новости.

Норвегия располагает 36 танками Leopard 2. Сколько из них страна поставит Украине, пока не известно.

«Мы пока не определились с числом... Конечно, мы надеемся, что это будет сделано как можно скорее», — сказал министр. Он уточнил, что Украина может получить от страны немецкие танки в конце марта.

25 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что страна готова передать Украине танки Leopard 2. Кроме того, Германия одобрила реэкспорт этих боевых машин из стран-партнеров по НАТО. Сам Берлин на первом этапе рассчитывает предоставить Киеву роту из 14 Leopard 2.

В тот же день поставить Украине танки пообещал министр обороны Норвегии. Он также сказал, что страна обучит украинских солдат и будет направлять Киеву финансирование.

