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17:48, 13 февраля 2023Россия

Россиянин ударил подругу утюгом по лицу из-за общения в соцсетях

Житель Волгоградской области ударил подругу утюгом по лицу из-за общения в соцсетях

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В городе Камышине Волгоградской области 41-летний мужчина ударил подругу утюгом по лицу. По его убеждению, женщина много времени проводила в соцсетях и небрежно относилась к домашним обязанностям, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

«Камышанину не понравилось, что его 48-летняя сожительница слишком много времени уделяет общению в социальных сетях, и он стал упрекать ее в небрежном ведении домашнего хозяйства», — рассказали в ведомстве, уточнив, что в это время мужчина и женщина находились в состоянии алкогольного опьянения.

Между сожителями возник конфликт, в ходе которого россиянка схватила утюг и пригрозила ударить обидчика. В ответ на это мужчина выхватил предмет из рук подруги и нанес ей удар утюгом в область лица.

После случившегося женщина вызвала скорую помощь, ее госпитализировали. Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов, он признался в содеянном. В отношении камышанина возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее сообщалось, что житель Томской области поругался с подругой, напал на нее и жестоко избил мясорубкой на глазах у детей. На помощь женщине пришел ее родственник.

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Варвара Родикова
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