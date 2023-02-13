В Польше отреагировали на участие граждан в украинском конфликте

Министр обороны Польши Блащак не счел проблемой наличие польских наемников на Украине

Участие польских наемников в специальной военной операции (СВО) на стороне Украины — не проблема, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Его слова приводит телеканал Polsat.

Ведущий эфира спросил главу ведомства, не считает ли он проблемным участие польских граждан в военном конфликте на фоне сообщений об их гибели на Украине. «Это небольшие цифры. Это вопрос, созданный искусственно. Нет такой проблемы», — отреагировал министр.

Кроме того, ведущий поинтересовался у Блащака, будут ли наказаны наемники, поскольку их деятельность незаконна. В ответ на это глава ведомства заявил, что это также не является проблемой.

Ранее власти Польши усомнились в передаче Украине истребителей. Президент страны Анджей Дуда объяснил, что Варшава вряд ли пойдет на такой шаг из-за дефицита летательных аппаратов в стране.