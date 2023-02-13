Посол в Лондоне допустил новую высылку российских дипломатов

Посол в Британии Андрей Келин не исключил новой высылки российских дипломатов из Лондона

Посол России в Великобритании Андрей Келин не исключает новой высылки дипломатов из Лондона. Об этом он рассказал РИА Новости.

Глава дипмиссии предположил, что на такой демарш британский Форин-офис может пойти к годовщине начала спецоперации на Украине 24 февраля. «Мы знаем, что подготовка идет, а какие тут будут неприятности, на это еще посмотрим», — сказал он.

9 февраля Келин описал отношения России и Великобритании фразой «действительно близки к нулю». По его словам, архитектура отношений между странами была разрушена по инициативе британской стороны. «Если раньше у нас сохранялись поля взаимодействия в сфере экономики и культуры, то с началом операции на Украине эти части были оборваны», — заявил он.

В ноябре 2022 года глава контрразведки Великобритании MI5 Кен Маккаллум заявил, что высылка российских дипломатов из стран Европы является самым значительным стратегическим ударом для разведки России с начала специальной военной операции на Украине. Маккаллум заявил, что его ведомство передает информацию о российских разведчиках союзникам в Европе. Благодаря этому, отметил он, удалось депортировать около 600 российских дипломатов, из которых 400, по мнению MI5, являются шпионами. Также, по его словам, после высылки из самой Великобритании 23 россиян по соображениям национальной безопасности Лондон отказал более чем в 100 заявлениях из Москвы на получение дипломатических виз.