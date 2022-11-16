Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:32, 16 ноября 2022Мир

Глава британской контрразведки назвал число высланных из ЕС дипломатов России

Глава MI5 Маккалум назвал высылку 600 дипломатов ударом по разведке России
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: UK Government/Handout / Reuters

Высылка российских дипломатов из стран Европы является самым значительным стратегическим ударом для разведки России с начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава контрразведки Великобритании MI5 Кен Маккаллум в интервью каналу CNN.

Маккаллум заявил, что его ведомство передает информацию о российских разведчиках союзникам в Европе. Благодаря этому, отметил он, удалось депортировать около 600 российских дипломатов, из которых 400, по мнению MI5, являются шпионами.

По его словам, после высылки из самой Великобритании 23 россиян по соображениям национальной безопасности Лондон отказал более чем в 100 заявлениях из Москвы на получение дипломатических виз.

Материалы по теме:
Есть контакт. Главы МИД России и США встретятся с глазу на глаз. Смогут ли они разморозить отношения двух стран?
Есть контакт.Главы МИД России и США встретятся с глазу на глаз. Смогут ли они разморозить отношения двух стран?
19 мая 2021
«Они, говоря по-русски, борзеют» Как иностранные дипломаты пытаются раздобыть в России секретные данные?
«Они, говоря по-русски, борзеют»Как иностранные дипломаты пытаются раздобыть в России секретные данные?
12 августа 2021

«Мы продолжаем усердно работать над тем, чтобы сделать Великобританию максимально сложной оперативной средой для российских разведчиков», — заключил глава британской контрразведки.

Ранее сообщалось, что ряд европейских стран приняли решение выслать десятки российских дипломатов, некоторые из них были объявлены персонами нон грата по обвинениям в шпионаже. Испания выслала 25 дипломатов, Швеция — трех, а Италия — 30.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Украина признала работу ПВО вблизи места падения ракет в Польше
Дизайнер одежды назвала четыре трендовых элемента в русском стиле
Внучка Гурченко собралась избавиться от унаследованной дачи
Возбудители проказы омолодили печень
Женщина раскрыла способ мести откидывающим спинку кресла пассажирам самолета
Венгрия заявила о безответственности Киева из-за инцидента с ракетами в Польше
Принц Гарри и Меган Маркл не поздравили Карла III с днем рождения
Россиянам решили раздать миллионы рублей на развитие их бизнеса
Спросу на новостройки предсказали резкий рост
Брэда Питта заметили на концерте с новой девушкой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.