Глава британской контрразведки назвал число высланных из ЕС дипломатов России

Глава MI5 Маккалум назвал высылку 600 дипломатов ударом по разведке России

Высылка российских дипломатов из стран Европы является самым значительным стратегическим ударом для разведки России с начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава контрразведки Великобритании MI5 Кен Маккаллум в интервью каналу CNN.

Маккаллум заявил, что его ведомство передает информацию о российских разведчиках союзникам в Европе. Благодаря этому, отметил он, удалось депортировать около 600 российских дипломатов, из которых 400, по мнению MI5, являются шпионами.

По его словам, после высылки из самой Великобритании 23 россиян по соображениям национальной безопасности Лондон отказал более чем в 100 заявлениях из Москвы на получение дипломатических виз.

«Мы продолжаем усердно работать над тем, чтобы сделать Великобританию максимально сложной оперативной средой для российских разведчиков», — заключил глава британской контрразведки.

Ранее сообщалось, что ряд европейских стран приняли решение выслать десятки российских дипломатов, некоторые из них были объявлены персонами нон грата по обвинениям в шпионаже. Испания выслала 25 дипломатов, Швеция — трех, а Италия — 30.

