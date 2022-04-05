Из Европы выслали десятки российских дипломатов

Ряд европейских стран выслали десятки российских дипломатов из-за спецоперации на Украине

За последнюю неделю ряд европейских стран приняли решение выслать десятки российских дипломатов, некоторые из них были объявлены персонами нон грата по обвинениям в шпионаже. Так, 5 апреля о высылке объявили власти Испании, Италии и Швеции, сообщает Reuters.

Испания вышлет 25 дипломатов, Швеция — трех, а Италия — 30. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что решение принято «из соображений национальной безопасности».

Ранее такое решение приняли во Франции и Германии

Кроме того, 5 апреля МИД Франции передал список сотрудников посольства России, которые были объявлены персонами нон грата, послу РФ Алексею Мешкову. Российский дипломат выразил решительный протест против недружественной акции французских властей, подчеркнув, что это наносит прямой ущерб и без того непростым российско-французским отношениям.

Париж мотивировал свое решение тем, что «высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции».

Германия объявила 40 сотрудников российского посольства и консульства в ФРГ персонами нон грата 4 апреля, подчеркнув, что тем самым реагирует на информацию о якобы массовых убийствах мирных жителей в Буче российскими военными, поступившей от украинских и западных СМИ. Москва эти обвинения отрицает.

Вызвав посла России Сергея Нечаева, представители германского ведомства высказали оценку событиям в Буче и раскритиковали действия РФ в рамках спецоперации на Украине. «В изложении Берлина прямую ответственность за это "военное преступление" несут российские военнослужащие», — уточняется в заявлении. В ответ российский посол выразил «категорическое неприятие однобоких обвинений Берлина».

Позиция России

Россия пообещала предпринять аналогичные шаги в ответ на «недружественные действия» западных стран. Как считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, высылка дипломатов сужает возможности для общения в беспрецедентных условиях. Как сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко, сама Москва не хотела бы рвать отношения с европейцами.

Очевидно, что эта кампания заранее согласована. Наносится удар по двусторонним отношениям, по каналам дипломатического общения... Делается это сознательно, последствия будут ощущаться очень долго. Как говорится, ломать не строить Александр Грушко замглавы МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что Запад не понимает последствий своих санкций против Москвы. Она уверена, что такие меры негативно скажутся и на экономике других стран, а цель таких мер — «наказать Россию политически».

Ряд других стран Европы также выслали российских дипломатов на прошлой неделе

На прошлой неделе о высылке российских дипломатов объявили Нидерланды, Бельгия, Словакия, Литва, Ирландия, Северная Македония и Чехия. Власти Нидерландов решили выслать 17 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже, — хотя сам посол РФ в стране Александр Шульгин опроверг эти заявления.

Пресс-секретарь МИД Словакии Юрай Томага рассказал, что штат посольства России в стране сократят на 35 человек «с целью установить максимальное количество владельцев дипломатических и служебных паспортов».

В свою очередь, бельгийские власти заявили, что вышлют из страны 21 российского дипломата по обвинению в шпионаже и угрозе безопасности. По мнению российского посла Александра Токовинина, обстановка вокруг российских загранучреждений в Бельгии напряженная, но официальный Брюссель «внимательно откликается на обращения посольства». Вместе с тем он пообещал, что Москва ответит на высылку российских дипломатов.

Литва не просто выслала сотрудников диппредставительства России, но также отозвала своего посла из Москвы. Руководитель литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис отметил, что консульство России в Клайпеде будет закрыто.

В конце марта выслать дипломатов России также решили в Дании, Латвии и Эстонии. Москва уже ответила на действия стран Прибалтики. «Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы, трех — посольства Латвии, а также троих представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге», — объявили в министерстве.