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Россия пообещала ответить на высылку дипломатов из Бельгии

Посол России в Бельгии заявил, что Москва ответит на высылку дипломатов из Брюсселя

Фото: Wikipedia

Москва ответит на высылку российских дипломатов из Брюсселя, но сохранит канал для дипломатического диалога. Об этом заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин, цитату приводит РИА Новости.

«На этот недружественный шаг будет дан адекватный ответ... Но и в то же время надо отметить, что было зафиксировано взаимное намерение сохранять открытыми каналы дипломатического диалога», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что обстановка вокруг российских загранучреждений в Бельгии напряженная, но официальный Брюссель «внимательно откликается на обращения посольства».

В конце марта МИД Бельгии решил выслать 21 российского дипломата, обвинив их в причастности к шпионской деятельности. Дипломаты должны покинуть королевство в течение 15 дней.

Ранее Словакия потребовала сократить штат посольства России в Братиславе на 35 человек. До этого местные власти решили выслать трех сотрудников посольства РФ из страны.

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Виктория Кондратьева
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