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Словакия решила выслать российских дипломатов

Власти Словакии приняли решение выслать троих российских дипломатов

Фото: Yves Herman / Reuters

Власти Словакии приняли решение выслать троих сотрудников российского диппредставительства в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на словацкий МИД.

Со слов внешнеполитического ведомства стало известно, что Братислава заподозрила дипломатов в шпионаже в пользу России, о чем правительству доложила национальная контрразведка. Кроме того, в Словакии задержали нескольких сотрудников Минобороны и спецслужб страны как российских тайных агентов.

«Министерство иностранных дел в то же время настоятельно призывает посольство Российской Федерации, чтобы его представители осуществляли свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях», — заявили в МИД Словакии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция МИД Словакии на осквернение военного мемориала «Славин» недопустима, поскольку говорит о солидаризации внешнеполитического ведомства с «бандеровскими силами» на Украине.

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Николай Чигасов
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