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Захарова обвинила МИД Словакии в солидаризации с бандеровцами

Мария Захарова назвала недопустимой реакцию МИД Словакии на осквернение военного мемориала

Фото: Globallookpress.com

Реакция МИД Словакии на осквернение военного мемориала «Славин» недопустима, поскольку говорит о солидаризации внешнеполитического ведомства с «бандеровскими силами» на Украине. С таким мнением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии на сайте министерства.

В начале марта неизвестные осквернили военный мемориал «Славин» в центре Братиславы: там похоронены 6845 советских солдат. Комментируя произошедшее, МИД Словакии отметил, что таким образом граждане Словакии взывают к России и просят ее «закончить бессмысленную войну».

Захарова раскритиковала такое заявление и обвинила внешнеполитическое ведомство в «поощрении варваров, глумящихся над могилами павших». «Такая циничная реакция МИД Словакии на следующий же день привела к очередному акту вандализма в отношении монумента Советской армии в городе Свидник. Подобное попустительство властей издевательствам над памятью погибших провоцирует вандалов на новые и новые кощунственные деяния», — считает представитель МИД России.

Ранее Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не верит, что российская операция нацелена на борьбу с нацизмом. По ее словам, за последние годы появились тысячи фактов, подтверждающих обратное.

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Виктория Кондратьева
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