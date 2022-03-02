Захарова прокомментировала слова Макрона об отсутствии нацизма на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не верит, что российская операция нацелена на борьбу с нацизмом. По ее словам, за последние годы появились тысячи фактов, подтверждающих обратное. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что доказательств существования нацизма на Украине «не видел только тот, кто не хотел их видеть», подчеркнув, что Москва будет напоминать об этом.

По словам представителя российского МИД, за годы нахождения в «нормандском формате» французская сторона могла изучить материалы, представленные Москвой.

«Один только факт. Шестнадцатого сентября 2019 года украинские неонацисты осквернили фашистской свастикой памятник жертвам Холокоста на месте массового убийства 54 тысяч евреев в с. Богдановка Доманевского района Николаевской обл.», — написала Захарова, приведя также содержание оскорбительной записки украинских неонацистов с угрозами в адрес еврейского населения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в день памяти жертв Холокоста напомнил о реабилитации нацизма на Украине и призвал противодействовать попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны и Холокоста. Дипломат заявил, что бескомпромиссная борьба с национализмом, экстремизмом, религиозной нетерпимостью должны оставаться ключевыми приоритетами в международной повестке, ведь пропаганда русофобии, антисемитизма, других ксенофобских идей на сегодняшний день усиливается.