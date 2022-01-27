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Лавров напомнил о реабилитации нацизма на Украине

Глава МИД Лавров в день памяти жертв Холокоста заявил о реабилитации нацистов на Украине

Фото: РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в своем послании участникам мемориального вечера «Хранитель памяти» напомнил о реабилитации нацизма на Украине и призвал противодействовать попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны и Холокоста, пишет РИА Новости.

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Лавров заявил, что эта задача особенно актуальна на фоне энергичной реабилитации нацистов и коллаборационистов в ряде стран Запада и на Украине. «Нацистский режим принес неисчислимые страдания человечеству. Массовое уничтожение нацистами евреев и представителей других этнических групп, включая миллионов русских, прямой результат преступной политики, построенной на принципах расового превосходства», — отметил он. Глава МИД пояснил, что важно хранить память о жертвах «коричневой чумы» и продолжать чтить тех, кто освободил мир от ее ужасов ценой своей жизни.

Министр также заявил, что бескомпромиссная борьба с национализмом, экстремизмом, религиозной нетерпимостью должны оставаться ключевыми приоритетами в международной повестке, ведь пропаганда русофобии, антисемитизма, других ксенофобских идей на сегодняшний день усиливается.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Украину рассадником неонацизма. Захарова отметила, что США и Украина выступили против принятия российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ходе пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН. «Теперь вспомним, сколько и как накачивают оружием США Украину, кого на Украине теперь считают героями, и поймем, почему они голосуют против данной резолюции», — сказала она.

Марина Совина
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