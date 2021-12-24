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Захарова назвала Украину рассадником неонацизма

Мария Захарова обвинила американских инструкторов в подготовке неонацистов на Украине

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала Украину рассадником неонацизма. Об этом она заявила во время брифинга в пятницу, 24 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова отметила, что США и Украина выступили против принятия российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ходе пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН. «Теперь вспомним, сколько и как накачивают оружием США Украину, кого на Украине теперь считают героями, и поймем, почему они голосуют против данной резолюции», — сказала она.

По словам Захаровой, Вашингтон «совершенно иезуитски» ссылается на то, что резолюция может нарушать свободу слова.

«Курс Киева на фальсификацию и переписывание истории, обеление фашизма фактически превратил страну в рассадник неонацизма. Туда стекаются эти элементы со всего мира. Дело дошло до того, что их открыто обучают военному ремеслу армейские инструкторы — угадайте, из какой страны? Ну, правильно, из США, Британии и Канады. Все это делается под эгидой борьбы с мифической российской угрозой», — добавила Захарова.

По мнению представителя МИД, Украина стала кузницей боевиков, в основе идеологии которых лежит идеология неонацизма. Захарова призвала мировое сообщенство не допустить повторения ошибок XX века.

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Ранее представитель МИД обвинила Киев в подготовке крестового похода против собственных граждан. По ее словам, власти готовятся к силовому решению проблемы Донбасса, для чего наращивают военный бюджет.

«Киев выделит 12 миллиардов долларов на войну со своим гражданами, на 20 процентов увеличился военный бюджет Украины, какой мир? На Западе что, не понимают, на что пойдут эти деньги? Им поставляют не только отдельные виды военного вооружения, но и специалистов», — сказала Захарова.

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Алевтина Запольская
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