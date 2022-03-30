Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Словакия потребовала сократить штат посольства России на 35 человек

Reuters: Словакия приказала сократить штат посольства России в Братиславе на 35 человек

Фото: Посольство Российской Федерации в Словацкой Республике

Словакия потребовала сократить штат посольства России в Братиславе на 35 человек. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Словакии Юрай Томага, передает Reuters.

Дипломат рассказал, что цель соответствующего шага — установить максимальное количество владельцев дипломатических и служебных паспортов в российском диппредставительстве в Словакии.

По информации ТАСС, российского посла в Словакии Игоря Братчикова вызвали в МИД страны. Ему вручили ноту с уведомлением о высылке дипломатов.

14 марта власти Словакии приняли решение выслать троих сотрудников российского диппредставительства в стране. Дипломатов заподозрили в шпионаже. В качестве ответной Россия заявила о высылке троих дипломатов посольства Словакии в Москве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны впервые раскрыло подробности первого этапа операции на Украине
70-летнюю россиянку признали виновной в убийстве 90-летнего доцента ВГИКа
Xiaomi накажут за умышленное замедление смартфонов
Минобороны выявило участвовавших в создании биооружия на Украине лиц
Вооруженные силы России начали перегруппировку на двух украинских направлениях
В «Фиорентине» прояснили ситуацию с Кокориным
«Аэрофлот» анонсировал вывозные рейсы из Доминиканы и Кубы
Половина из 20 богатейших россиян не попали под западные санкции
Киев упрекнул НАТО в нежелании направить миротворцев на Украину
Эстония попросила НАТО разместить в Прибалтике боеспособные подразделения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.