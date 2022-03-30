Словакия потребовала сократить штат посольства России на 35 человек

Reuters: Словакия приказала сократить штат посольства России в Братиславе на 35 человек

Словакия потребовала сократить штат посольства России в Братиславе на 35 человек. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Словакии Юрай Томага, передает Reuters.

Дипломат рассказал, что цель соответствующего шага — установить максимальное количество владельцев дипломатических и служебных паспортов в российском диппредставительстве в Словакии.

По информации ТАСС, российского посла в Словакии Игоря Братчикова вызвали в МИД страны. Ему вручили ноту с уведомлением о высылке дипломатов.

14 марта власти Словакии приняли решение выслать троих сотрудников российского диппредставительства в стране. Дипломатов заподозрили в шпионаже. В качестве ответной Россия заявила о высылке троих дипломатов посольства Словакии в Москве.