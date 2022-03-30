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Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Словакии

Сенатор Джабаров заявил, что Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Словакии
Начало событий в новости Словакия потребовала сократить штат посольства России на 35 человек
Посольство Словацкой Республики

Посольство Словацкой Республики. Фото: Google Maps

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров рассказал РИА Новости, что Россия собирается дать зеркальный ответит Словакии в связи с высылкой своих дипломатов. По мнению сенатора, Москва расценивает данный шаг как недружественный.

«Все действия синхронны с остальными членами НАТО», — заявил сенатор.

Словакия выдвинула требование сократить штат посольства России в Братиславе на 35 человек. Пресс-секретарь МИД Словакии Юрай Томага отметил, что главной целью данного шага является установка максимального количества владельцев дипломатических и служебных паспортов в российском диппредставительстве в стране.

Ранее посольство России в Вашингтоне выступило с заявлением о том, что Госдепартамент США противоречит заявлениям Вашингтона о приверженности дипломатической работе. Обвинение прозвучало в ответ на заявления представителя Госдепа Неда Прайса о том, что США приветствуют решение о высылке российских дипломатов из стран Европы.

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Марина Совина
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