Россия обвинила США в противоречии словам о приверженности дипломатии

Посольство РФ в Вашингтоне обвинило США в противоречии словам о приверженности дипломатии

Госдепартамент США противоречит заявлениям Вашингтона о приверженности дипломатической работе. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне, опубликованном в его Telеgram-канале. Обвинение прозвучало в ответ на заявления представителя Госдепа Неда Прайса о том, что США приветствуют решение о высылке российских дипломатов из стран Европы.

«Приветствие Прайсом решения о выдворении наших сотрудников расцениваем как противоречащее заявлениям руководства США о приверженности дипломатии в урегулировании глобальных проблем. Призываем Соединенные Штаты и их партнеров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии, так необходимой в условиях международной напряженности», — говорится в заявлении российского посольства.

Дипломаты также выразили поддержку коллегам, столкнувшимся с недружественными действиями западных государств, отметив, что подобные шаги показывают «бессилие Запада» в отстаивании своей точки зрения в ходе равноправного и взаимоуважительного диалога.

В пресс-службе дипмиссии считают, что политику обескровливания российских представительств нужно прекратить.

Ранее пресс-служба Госдепартамента опубликовала письменное заявление Неда Прайса, в котором он приветствовал высылку российских дипломатов из ряда европейских стран.Он заяывил, что США едины со своими партнерами в защите их национальной безопасности.