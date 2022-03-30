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США прокомментировали высылку российских дипломатов из стран Европы

Предствитель Госдепа Прайс сообщил, что США приветствуют высылку дипломатов РФ из Европы

Фото: Manuel Balce Ceneta / Reuters

США приветствуют высылку российских дипломатов из ряда европейских стран. Так заявления западных внешнеполитических ведомств прокомментировал представитель Госдепартамента США Нед Прайс, оно опубликовано на сайте ведомства.

В нем подчеркивается, что США едины со своими партнерами в защите их национальной безопасности.

«Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами, чтобы продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию и защищать наши общие национальные интересы от действий Российской Федерации», — заявил Прайс.

Ранее стало известно, что власти Нидерландов решили выслать 17 российских дипломатов.

До этого власти Бельгии сообщили, что вышлют из страны 21 российского дипломата по обвинению в шпионаже и угрозе безопасности королевства.

В свою очередь, МИД Чехии объявил персоной нон грата одного сотрудника российского посольства в Праге.

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Марина Совина
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