США прокомментировали высылку российских дипломатов из стран Европы

Предствитель Госдепа Прайс сообщил, что США приветствуют высылку дипломатов РФ из Европы

США приветствуют высылку российских дипломатов из ряда европейских стран. Так заявления западных внешнеполитических ведомств прокомментировал представитель Госдепартамента США Нед Прайс, оно опубликовано на сайте ведомства.

В нем подчеркивается, что США едины со своими партнерами в защите их национальной безопасности.

«Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами, чтобы продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию и защищать наши общие национальные интересы от действий Российской Федерации», — заявил Прайс.

Ранее стало известно, что власти Нидерландов решили выслать 17 российских дипломатов.

До этого власти Бельгии сообщили, что вышлют из страны 21 российского дипломата по обвинению в шпионаже и угрозе безопасности королевства.

В свою очередь, МИД Чехии объявил персоной нон грата одного сотрудника российского посольства в Праге.