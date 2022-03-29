Чехия решила выслать одного российского дипломата

МИД Чехии объявил персоной нон грата одного сотрудника российского посольства

МИД Чехии объявил персоной нон грата одного сотрудника российского посольства в Праге. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом чешское внешнеполитическое ведомство уведомило посла России в Чехии Александра Змеевского. По требованию Праги, высылаемый дипломат должен покинуть территорию Чехии в течении 72 часов.

Ранее стало известно, что власти Ирландии уведомили посла России в Дублине о высылке четверых сотрудников российского посольства. В Дублине пояснили, что решение было принято, так как деятельность дипломатов «не соответствовала международным стандартам дипломатического поведения».

29 марта выяснилось, что Бельгия вышлет из страны 21 российского дипломата по обвинению в шпионаже и угрозе безопасности королевства. Также о высылке 17 дипломатов по аналогичному обвинению сообщили в Нидерландах.