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Ирландия уведомила Россию о высылке четверых дипломатов

Власти Ирландии уведомили посла России в Дублине о высылке четверых дипломатов

Фото: Embassy of Russia in Ireland / Flickr

Власти Ирландии уведомили посла России в Дублине о высылке четверых сотрудников российского посольства. Об этом сообщает Reuters.

«Министерство иностранных дел вызвало посла России в Айвиг Хаус, чтобы сообщить ему, что четырем высокопоставленным чиновникам было предложено покинуть государство», — сказано в заявлении МИД.

В ведомстве пояснили, что решение было принято, так как деятельность дипломатов «не соответствовала международным стандартам дипломатического поведения».

Ранее стало известно, что Бельгия вышлет из страны 21 российского дипломата по обвинению в шпионаже и угрозе безопасности королевства. Также о высылке 17 дипломатов по аналогичному обвинению сообщили в Нидерландах. 28 марта правительство Северной Македонии также приняло решение о высылке пятерых дипломатов российского посольства.

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Анжелика Бережная
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