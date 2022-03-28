Северная Македония объявила о высылке российских дипломатов

Северная Македония объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата

Правительство Северной Македонии приняло решение о высылке пятерых дипломатов российского посольства в республике. Об этом сообщает северомакедонское агентство МИА.

Согласно информации СМИ, 28 марта Министерство иностранных дел Северной Македонии вызвало посла России Сергея Баздникина, чтобы вручить ему соответствующее уведомление. В нем пять сотрудников российского посольства были указаны как персоны нон грата.

23 марта правительство Польши приняло решение о высылке 45 россиян из страны. Ноту о высылке работников российского диппредставительства польские власти вручили лично в руки Андрееву, его самого в списке не обнаружилось.

18 марта стало известно, что Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата. МИД Болгарии объяснил решение тем, что российские представители якобы занимались деятельностью, несовместимой с их статусом.