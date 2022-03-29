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Бельгия вышлет российских дипломатов

Глава МИД Бельгии сообщила, что из страны вышлют 21 российского дипломата
Софи Вильмес

Софи Вильмес. Фото: Olivier Hoslet / Reuters

Бельгия вышлет из страны 21 российского дипломата по обвинению в шпионаже и угрозе безопасности королевства, сообщило агентство Belga с ссылкой на заявление главы МИД страны Софи Вильмес.

В агентстве отметили, что, несмотря на решение бельгийских властей, дипломатические каналы Брюсселя и Москвы остаются открытыми.

Ранее МИД Нидерландов сообщил о решении выслать 17 российских дипломатов по аналогичному обвинению. «Посол [России Александр Шульгин] был проинформирован о том, что Нидерланды высылают из страны "17 офицеров разведки"», — заявили в голландском министерстве.

28 марта сообщалось, что правительство Северной Македонии приняло решение о высылке пятерых дипломатов российского посольства в республике. В МИД страны вызвали посла России Сергея Баздникина, чтобы вручить ему соответствующее уведомление.

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Дмитрий Сотак
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