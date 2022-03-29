Россия пообещала ответить на высылку дипломатов из Нидерландов

Посол России в Амстердаме Шульгин пообещал Нидерландам ответить на высылку 17 дипломатов

Россия очень скоро ответит Нидерландам на высылку 17 работников российского посольства в Амстердаме. Об этом сообщил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, передает «Интерфакс».

«Я предупредил голландских наших партнеров, что эта необоснованная акция ещё больше ухудшит и без того напряженные российско-голландские отношения, и совершенно точно не останется без ответа с нашей стороны», — заявил российский дипломат.

Шульгин сообщил, что ответ Москвы на действия Амстердама необязательно будет зеркальным. По его словам, он также не знает, насколько действия России будут болезненными для Нидерландов.

Ранее стало известно, что власти Нидерландов решили выслать 17 российских дипломатов. Основанием для высылки сочли информацию от служб общей и военной разведки и безопасности о том, что указанные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах в Нидерландах, тайно осуществляют разведывательную деятельность.