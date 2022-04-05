В МИД заявили об ответных мерах из-за высылки российских дипломатов из Дании

Представитель МИД Захарова пообещала ответ России на высылку 15 дипломатов из Дании

Россия примет ответные меры в отношении сотрудников датской дипмиссии в связи с высылкой 15 российских дипломатов из Дании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Соответствующие меры будут приняты в отношении сотрудников загранучреждений этой страны», — рассказала представитель.

Ранее МИД Дании сообщил о решении правительства о высылке 15 российских дипломатов после сообщений об обнаружении массовых захоронений и убийств мирных жителей в украинском городе Буча.

5 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей в Буче российскими военными.

Министерство обороны России назвало информацию о причастности к этому российских военных провокацией. Кроме того, российская сторона обратила внимание, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что в городе нет российских военных, при этом он не упоминал о расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками.