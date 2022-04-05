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Дания решила выслать 15 российских дипломатов

В МИД Дании сообщили, что королевство приняло решение о высылке 15 российских дипломатов

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Дания приняла решение о высылке 15 российских дипломатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД королевства.

По словам главы министерства Йеппе Кофод, правительство решилось на такой шаг после сообщений об обнаружении массовых захоронений и убийств мирных жителей в украинском городе Буча.

Ранее украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей в Буче российскими военными.

Министерство обороны России назвало информацию о причастности российских военных провокацией. Кроме того, российская сторона обратила внимание, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что в городе нет российских военных, при этом он не упоминал о расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками.

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