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Украинские силовики сообщили о своей «зачистке» в Буче за день до провокации

Нацполиция Украины сообщила о «зачистке» в городе Буча под Киевом за день до провокации

Фото: Pavlo_bagmut / Keystone Press Agency / Global Look Press

Национальная полиция Украины сообщила о своей «зачистке» в городе Буча под Киевом за день до провокации. На это обратило внимание РИА Новости.

«Спецназовцы нацполиции начали зачистку города Буча», — говорилось в сообщении Нацполиции, которое было опубликовано 2 апреля на странице украинских силовиков в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах российскими военными мирных жителей, якобы случившихся в городе Буча под Киевом. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него россиян.

Министерство обороны России назвало обвинения Украины провокацией. Свидетельства «преступлений» в Буче появились лишь на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения. Кроме того, на опубликованных снимках тела людей по прошествии минимум четырех дней не окоченели и не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

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Марина Совина
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