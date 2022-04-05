Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Небензя назвал беспрецедентным отказ в заседании Совбеза ООН по Буче

Постпред РФ Небензя назвал беспрецедентным отказ Британии в заседании Совбеза ООН по Буче
Василий Небензя

Василий Небензя . Фото: Брайан Смит / РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Великобритания отказалась проводить экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по событиям в украинском городе Буча. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, в Лондоне сочли, что ситуация не требует немедленного действия СБ. Постпред отметил, что проведение заседания подорвало бы антироссийский сюжет Запада. Небензя назвал этот отказ беспрецедентным в практике СБ ООН.

То, что случилось вчера и сегодня, — это беспрецедентно, невероятно, невообразимо — то, что нам отказали во встрече Совета Безопасности ООН, которую мы запросили у британского председательства

Василий НебензяПостпред России при ОНН

События в Буче

Украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей в Буче российскими военными. В сети появилось видео, на котором видны тела людей, лежащих на улицах города, после ухода из него россиян.

Материалы по теме:
«Нам не впервой подниматься из пепла» Что пережили и на что надеются люди, выживающие в подвалах при штурме Мариуполя
«Нам не впервой подниматься из пепла»Что пережили и на что надеются люди, выживающие в подвалах при штурме Мариуполя
30 марта
«Победа легкой не бывает» Участники штурма Мариуполя — о жестоких уличных боях и гуманитарной катастрофе в городе
«Победа легкой не бывает»Участники штурма Мариуполя — о жестоких уличных боях и гуманитарной катастрофе в городе
24 марта

Москва назвала эти кадры фейковыми, обратив внимание, что тела на записи шевелились, что позволяет говорить о постановке видеоролика.

Министерство обороны России назвало информацию о причастности российских военных провокацией.

Все это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах

Минобороны РФ

Кроме того, российская сторона обратила внимание, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что в городе нет российских военных, при этом он не упоминал о расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками.

Заседание Совбеза ООН

3 апреля зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия созвала Совбез ООН по этому поводу. Он объяснил, что Москва требует созыва на 4 апреля из-за «вопиющей провокации украинских радикалов».

Будем выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду

Дмитрий ПолянскийЗампостпреда России при ООН

4 апреля стало известно, что заседание Совета Безопасности ООН по событиям в украинской Буче назначено на вторник, 5 апреля, на 10:00 (17:00 по московскому времени).

Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вторая попытка российских властей созвать заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче провалилась. Он отметил, что российский запрос заблокировало представительство Великобритании в СБ ООН. По его мнению, что представительство Британии в ООН хочет «растворить фейк в городе Буча в демагогических рассуждениях о природе украинского кризиса».

Расследование

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что необходимо предпринять все усилия, чтобы расследовать сообщения о массовых убийствах гражданских лиц в городе Буча.

Исключительно важно предпринять все усилия для обеспечения независимого и эффективного расследования того, что произошло в Буче

Мишель БачелетВерховный комиссар ООН по правам человека

Бачелет отметила, что у ООН возникли «серьезные вопросы по поводу возможных военных преступлений», нарушений международного гуманитарного права и прав человека. «Нужно принять все меры для сохранения свидетельств», — сказала она. Комиссар добавила, что тела убитых «должны быть эксгумированы и идентифицированы, чтобы можно было информировать семьи и установить точные причины смерти».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь отметила, что Евросоюз направит на Украину следователей, которые будут вести мероприятия по расследованию инцидента в Буче и документировать «военные преступления» России.

Евросоюз готов отправить в Бучу совместные группы следователей, чтобы задокументировать военные преступления во взаимодействии с Генпрокуратурой Украины, «Европолом» и «Евроюстом»

Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии

Санкции из-за событий в Буче

Министры экономики и финансов стран Евросоюза на плановом заседании Совета ЕС, которое состоится 5 апреля в Люксембурге, обсудят новые санкции против России из-за сообщений о ситуации в Буче. Председатель Еврогруппы Паскаль Донохью отметил, что сейчас крайне важно сохранять единство.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что события в Буче вызывают волну возмущения, и допустил введение Западом новых антироссийских санкций.

Материалы по теме:
Между нами снова лед. Россия отказалась от мирных переговоров с Японией. Почему в Токио призывают готовиться к войне?
Между нами снова лед.Россия отказалась от мирных переговоров с Японией. Почему в Токио призывают готовиться к войне?
29 марта
Холодные войны. Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
Холодные войны.Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
2 апреля

По его мнению, происходящее на Украине может привести Европейский союз и всех его союзных партнеров к введению новых ограничительных мер.

Президент Франции Эммануэль Макрон также допустил введение новых антироссийских санкций на уровне ЕС из-за ситуации в городе Буча.

То, что произошло в Буче, обязывает ввести новую серию санкций [против России]. Мы планируем координировать усилия с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией

Эммануэль Макрон Президент Франции

Также о возможном введении новых антироссийских санкций из-за публикации видео из Бучи заявлял и премьер-министр Фумио Кисида. Он отметил, что в отношении новых ограничительных мер Токио будет исходить из общей ситуации во взаимодействии с мировым сообществом. По его словам, Япония при необходимости сделает то, что должна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Небензя назвал беспрецедентным отказ в заседании Совбеза ООН по Буче
США возложили ответственность за заключение ядерной сделки на Иран
США не захотели отправлять военных на Украину для сбора данных о преступлениях
В Мексике обнаружили 20 мешков с человеческими останками
Австралия запретила экспорт предметов роскоши в Россию
Москвич решил продать жетон из «Макдоналдса» за миллиард рублей
В ЕС оценили возможность газового эмбарго против России
Женщина с бородой вознамерилась стать лицом компании Gillette
Байден поручил добиваться приостановки членства России в СПЧ ООН
Небензя представил доказательство постановки в Буче
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.