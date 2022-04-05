Небензя назвал беспрецедентным отказ в заседании Совбеза ООН по Буче

Постпред РФ Небензя назвал беспрецедентным отказ Британии в заседании Совбеза ООН по Буче

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Великобритания отказалась проводить экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по событиям в украинском городе Буча. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, в Лондоне сочли, что ситуация не требует немедленного действия СБ. Постпред отметил, что проведение заседания подорвало бы антироссийский сюжет Запада. Небензя назвал этот отказ беспрецедентным в практике СБ ООН.

То, что случилось вчера и сегодня, — это беспрецедентно, невероятно, невообразимо — то, что нам отказали во встрече Совета Безопасности ООН, которую мы запросили у британского председательства Василий Небензя Постпред России при ОНН

События в Буче

Украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей в Буче российскими военными. В сети появилось видео, на котором видны тела людей, лежащих на улицах города, после ухода из него россиян.

Москва назвала эти кадры фейковыми, обратив внимание, что тела на записи шевелились, что позволяет говорить о постановке видеоролика.

Министерство обороны России назвало информацию о причастности российских военных провокацией.

Все это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах Минобороны РФ

Кроме того, российская сторона обратила внимание, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что в городе нет российских военных, при этом он не упоминал о расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками.

Заседание Совбеза ООН

3 апреля зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия созвала Совбез ООН по этому поводу. Он объяснил, что Москва требует созыва на 4 апреля из-за «вопиющей провокации украинских радикалов».

Будем выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду Дмитрий Полянский Зампостпреда России при ООН

4 апреля стало известно, что заседание Совета Безопасности ООН по событиям в украинской Буче назначено на вторник, 5 апреля, на 10:00 (17:00 по московскому времени).

Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вторая попытка российских властей созвать заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче провалилась. Он отметил, что российский запрос заблокировало представительство Великобритании в СБ ООН. По его мнению, что представительство Британии в ООН хочет «растворить фейк в городе Буча в демагогических рассуждениях о природе украинского кризиса».

Расследование

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что необходимо предпринять все усилия, чтобы расследовать сообщения о массовых убийствах гражданских лиц в городе Буча.

Исключительно важно предпринять все усилия для обеспечения независимого и эффективного расследования того, что произошло в Буче Мишель Бачелет Верховный комиссар ООН по правам человека

Бачелет отметила, что у ООН возникли «серьезные вопросы по поводу возможных военных преступлений», нарушений международного гуманитарного права и прав человека. «Нужно принять все меры для сохранения свидетельств», — сказала она. Комиссар добавила, что тела убитых «должны быть эксгумированы и идентифицированы, чтобы можно было информировать семьи и установить точные причины смерти».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь отметила, что Евросоюз направит на Украину следователей, которые будут вести мероприятия по расследованию инцидента в Буче и документировать «военные преступления» России.

Евросоюз готов отправить в Бучу совместные группы следователей, чтобы задокументировать военные преступления во взаимодействии с Генпрокуратурой Украины, «Европолом» и «Евроюстом» Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии

Санкции из-за событий в Буче

Министры экономики и финансов стран Евросоюза на плановом заседании Совета ЕС, которое состоится 5 апреля в Люксембурге, обсудят новые санкции против России из-за сообщений о ситуации в Буче. Председатель Еврогруппы Паскаль Донохью отметил, что сейчас крайне важно сохранять единство.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что события в Буче вызывают волну возмущения, и допустил введение Западом новых антироссийских санкций.

По его мнению, происходящее на Украине может привести Европейский союз и всех его союзных партнеров к введению новых ограничительных мер.

Президент Франции Эммануэль Макрон также допустил введение новых антироссийских санкций на уровне ЕС из-за ситуации в городе Буча.

То, что произошло в Буче, обязывает ввести новую серию санкций [против России]. Мы планируем координировать усилия с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией Эммануэль Макрон Президент Франции

Также о возможном введении новых антироссийских санкций из-за публикации видео из Бучи заявлял и премьер-министр Фумио Кисида. Он отметил, что в отношении новых ограничительных мер Токио будет исходить из общей ситуации во взаимодействии с мировым сообществом. По его словам, Япония при необходимости сделает то, что должна.