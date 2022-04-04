Глава МИД Италии допустил новые санкции Запада против России из-за Бучи

Глава МИД Италии Ди Майо заявил, что Запад может ввести новые санкции против РФ из-за Бучи

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо допустил введение Западом новых санкций против России после публикации материалов из украинского города Буча. Об этом он заявил в эфире телеканала Rai3, передает РИА Новости.

По его словам, события в Буче вызывают волну возмущения. Глава МИД отметил, что происходящее на Украине может привести Европейский союз (ЕС) и всех его союзных партнеров к введению новых ограничительных мер. Помимо этого, он добавил, что Италия не накладывает вето на пятый пакет санкций Евросоюза в связи с ситуацией на Украине.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах российскими военными мирных жителей, якобы случившихся в городе Буча под Киевом. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него россиян.

Министерство обороны России назвало обвинения Украины провокацией. В ведомстве отметили, что свидетельства «преступлений» в Буче появились лишь на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что на опубликованных снимках тела людей по прошествии минимум четырех дней не окоченели и не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

