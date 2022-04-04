Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Евросоюз направит следователей для расследования инцидента в Буче

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о намерении направить в Бучу следователей
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Olivier Matthys / AP

Евросоюз направит на Украину следователей, которые будут вести мероприятия по расследованию инцидента в украинском городе Буча и документировать «военные преступления» России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в личном Twitter-аккаунте.

«Евросоюз готов отправить в Бучу совместные группы следователей, чтобы задокументировать военные преступления во взаимодействии с Генпрокуратурой Украины, "Европолом" и "Евроюстом"», — объявила она.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о намерении «предпринять все усилия, чтобы расследовать сообщения о массовых убийствах гражданских лиц» в украинском городе Буча Киевской области. Она отметила, что у ООН возникли «серьезные вопросы по поводу возможных военных преступлений», нарушений международного гуманитарного права и прав человека.

3 апреля зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия созвала Совбез ООН из-за ситуации в Буче. Он объяснил, что Москва требует созыва из-за «вопиющей провокации украинских радикалов».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Россия возобновит авиасообщение с 52 странами
Представитель Прохорова опроверг получение миллиардером израильского паспорта
В Госдуме заявили о переходе Польшей «красной черты»
Россияне начали переходить с кредитов на микрозаймы
Политолог заявил об интересе Запада к спору Кадырова и Пескова об Урганте
Евросоюз направит следователей для расследования инцидента в Буче
В ряде российских регионов похоронили погибших в ходе спецоперации солдат
Раскрыта стоимость iPhone по подписке
Российская школьница прокатилась на сноуборде и погибла
ЕС решил направить 17 миллиардов евро на помощь украинским беженцам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.