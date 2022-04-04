Евросоюз направит следователей для расследования инцидента в Буче

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о намерении направить в Бучу следователей

Евросоюз направит на Украину следователей, которые будут вести мероприятия по расследованию инцидента в украинском городе Буча и документировать «военные преступления» России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в личном Twitter-аккаунте.

«Евросоюз готов отправить в Бучу совместные группы следователей, чтобы задокументировать военные преступления во взаимодействии с Генпрокуратурой Украины, "Европолом" и "Евроюстом"», — объявила она.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о намерении «предпринять все усилия, чтобы расследовать сообщения о массовых убийствах гражданских лиц» в украинском городе Буча Киевской области. Она отметила, что у ООН возникли «серьезные вопросы по поводу возможных военных преступлений», нарушений международного гуманитарного права и прав человека.

3 апреля зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия созвала Совбез ООН из-за ситуации в Буче. Он объяснил, что Москва требует созыва из-за «вопиющей провокации украинских радикалов».

