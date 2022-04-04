В ЕС обсудят новые санкции против России из-за ситуации в Буче

Министры экономики ЕС 5 апреля обсудят новые санкции против России из-за ситуации в Буче

Министры экономики и финансов стран Евросоюза (ЕС) на плановом заседании Совета ЕС в Люксембурге во вторник, 5 апреля, обсудят новые санкции против России из-за сообщений о ситуации в Буче. Об этом заявил председатель Еврогруппы Паскаль Донохью, передает ТАСС.

«Это сейчас крайне важно, чтобы мы сохраняли наше единство, которым отличался наш ответ ранее», — пояснил он.

По словам Донохью, Еврогруппа надеется удержаться от спада в 2022 году, несмотря на рост цен на энергию и продукты после санкций против России. Он предупредил, что конфликт на Украине приведет к росту цен и снижению уровня жизни в ЕС, а также повлияет на европейское общество.

Ранее стало известно, что заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по событиям в украинской Буче назначено на вторник, 5 апреля, на 10:00 (17:00 по московскому времени). В свою очередь, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что необходимо предпринять все усилия, чтобы расследовать сообщения о массовых убийствах гражданских лиц в этом городе.