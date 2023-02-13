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07:59, 13 февраля 2023Мир

Минобороны Британии заявило о проблемах из-за военной помощи Украине

Министр обороны Британии попросил £10 млрд для ВС из-за проблем от военной помощи Украине

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Минобороны Великобритании испытывает серьезные проблемы из-за предоставления военной помощи для Украины, заявил глава ведомства Бен Уоллес. Его слова приводит The Times.

Министр попросил главу Минфина Джереми Ханта выделить Вооруженным силам (ВС) страны 10 миллиардов фунтов стерлингов для выполнения растущих военных обязательств. Отмечается, что этой суммы хватит только для покрытия расходов на инфляцию в бюджете Минобороны в размере 14 миллиардов фунтов стерлингов в год.

«Существуют серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов и другого комплекта, отчасти из-за недорасхода, но также и из-за количества боеприпасов, которые мы поставляем на Украину», — сказал источник в Министерстве обороны газете.

Ранее стало известно о серьезных проблемах Соединенного Королевства из-за Украины. По данным Daily Mail, Лондон не в состоянии принять руководство силами быстрого реагирования НАТО из-за плачевного состояния армии, у которой нет необходимых ресурсов и оборудования.

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Виктория Кондратьева
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