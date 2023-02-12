Стало известно о серьезных проблемах Великобритании из-за Украины

DM: Британия не сможет руководить силами быстрого реагирования НАТО из-за Украины

Великобритания не в состоянии принять руководство силами быстрого реагирования Североатлантического альянса (НАТО) из-за плачевного состояния армии, а также нехватки боеприпасов из-за поставок на Украину, пишет Daily Mail.

В альянсе беспокоятся, что Лондон не сможет взять на себя командование подразделением к крайнему сроку 1 января 2024 года и предоставить не менее 5 тысяч бойцов, которые должны быть готовы к развертыванию в течение двух-пяти дней. В связи с этим, как стало известно, НАТО неофициально обратилась к вооруженным силам Германии с просьбой продолжить командование.

В министерстве обороны Британии объяснили, что у страны существуют серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов и другого снаряжения. Информацию об этих сложностях подтвердил аналитик по вопросам обороны Фрэнсис Тьюза.

«Британская армия разбита. У нее нет личного состава, чтобы в течение года заниматься такой миссией. Ресурсов, количества, программ обучения, оборудования просто нет. Чтобы скрыть пробелы, британская армия пытается сделать вид, что подразделение может каким-то образом одновременно выполнять несколько задач или миссий», — сообщил он.

В конце 2022 года стало известно, что Лондон выделит Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,77 миллиарда долларов) в качестве невоенной помощи Украине. Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак допустил любой вариант оказания Киеву и военной помощи.

В свою очередь глава Минобороны Соединенного Королевства Великобритании Бен Уоллес заявил в феврале, что в ближайшее время Лондон не будет передавать Украине истребители, хотя и не стал отрицать такой возможности в будущем.