Премьер Британии допустил любой вариант оказания военной помощи Украине

Премьер Британии Сунак не исключил никакой вариант оказания военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак допустил любой вариант оказания военной помощи Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам визита украинского президента Владимира Зеленского в Лондон, трансляцию вел телеканал Sky News.

«Прежде всего мы ясно давали понять, мы ясно давали понять долгое время, что, когда дело идет об оказании Украине военной помощи, мы ничего не исключаем», — подчеркнул глава британского правительства.

Сунак добавил, что поставки истребителей также являются частью обсуждения в контексте возможных поставок Киеву.

Ранее сообщалось, что Сунак встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи британский министр заявил, что цель Лондона — обеспечить победу Украины в конфликте. Он подчеркнул, что хочет увидеть победу в этом году. В свою очередь, украинский лидер пообещал убедить мир поставить современные истребители Киеву.

