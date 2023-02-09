Глава Минобороны Британии опроверг поставки Украине истребителей в ближайшее время

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ближайшее время Лондон не будет передавать Украине истребители, хотя и не стал отрицать такой возможности в дальнейшем. Он заявил об этом в эфире Sky News.

Госсекретарь США Энтони Блинкен при этом не стал исключать поставок истребителей Киеву.

При этом ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство страны изучит возможность предоставления таких самолетов. Глава Европарламента Роберта Метсола также призвала страны ЕС дать Украине истребители западного производства и дальнобойные ракеты.