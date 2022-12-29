В Великобритании заявили о новом крупном пакете невоенной помощи Украине

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что Лондон выделит Украине 2,7 миллиарда долларов

Лондон выделит Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,77 миллиарда долларов) в качестве невоенной помощи Украине. Новый крупный пакет гуманитарной помощи анонсировал глава Минобороны Британии Бен Уоллес, сообщает Reuters

«Начиная с 2023 финансового года, мы вложим еще 2,3 миллиарда фунтов стерлингов», — заявил министр обороны Великобритании.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала общий объем помощи от ЕС для Украины. По ее словам, Киев получил более 77 тысяч тонн различных гуманитарных грузов.