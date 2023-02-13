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12:34, 13 февраля 2023Россия

Кадыров заявил о готовности к мировой ядерной войне

Глава Чечни Кадыров заявил, что он готов к мировой ядерной войне и гибели

Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что готов к мировой ядерной войне и гибели. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу «Россия 1», которое было показано в передаче «60 минут» 13 февраля. Трансляция ведется на портале «Смотрим».

«Если меня спросить — у меня четырнадцать детей, у меня восемь сыновей, и чтобы они приняли то, что они предлагают, я готов, чтобы была ядерная война и чтобы мы все погибли», — объяснил Кадыров, отвечая на вопрос, не страшно ли ему, что может начаться третья мировая война.

Глава Чечни подчеркнул, что не боится такого исхода, но при этом боится, что «мы потеряем то, что у нас есть». Он признался, что уверен в победе и заявил, что Россия всегда была сильным государством.

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Варвара Родикова
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