Пассажиры самолета с горящим крылом рассказали о панике на борту во время полета

Самолет Delta Airlines Эдинбург — Нью-Йорк экстренно сел в Глазго из-за возгорания крыла

Самолет авиакомпании Delta Airlines совершил экстренную посадку из-за возгорания правового крыла во время полета. Инцидент попал на видео, ролик публикует Lad Bible.

В пятницу, 10 февраля, рейс американской Delta Airlines вылетел из шотландского Эдинбурга в Нью-Йорк. Через несколько минут после взлета пассажиры услышали громкий хлопок и увидели, что правое крыло воздушного судна охвачено огнем. По словам некоторых очевидцев, они также заметили «что-то вытекающее» из самолета во время набора высоты.

«Несмотря на шумоподавляющие наушники и музыку, стоял невыносимый шум. Потом отключились все телевизоры. Затем мы увидели, как капитан ходит назад и вперед по проходу, и подумали, что дело серьезное. Было объявлено, что самолет направляется в Прествик (аэропорт Глазго Прествик — прим. «Ленты.ру»). Когда мы начали снижаться, наступила жуткая тишина, прерываемая вздохами. Люди начали плакать. Я держала друга за руку, так как искренне думала, что мы не приземлимся», — рассказала о происходившей на борту панике одна из пассажирок.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту на западе Шотландии, борт встречали пожарная бригада авиагавани и пожарно-спасательная служба. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, никто не пострадал.