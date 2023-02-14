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10:18, 14 февраля 2023Мир

В Турции двоих человек спасли спустя 198 часов после землетрясения

CNN Turk: двое человек спасены в Турции спустя 198 часов после землетрясения

Фото: Suhaib Salem / Reuters

Два человека спасены из-под обломков многоквартирного дома в турецком Кахраманмараше спустя 198 часов после землетрясения. Об этом сообщили в эфире CNN Turk.

Один из пострадавших — 17-летний юноша по имени Мухаммет, личность второго мужчины не называется. На кадрах, показанных телеканалом, пострадавших на носилках несут к машинам скорой помощи. Информации об их состоянии в настоящий момент нет.

Ранее, 13 февраля, сообщалось, что шестилетнюю девочку удалось спасти из-под завалов в Турции спустя 178 часов после землетрясения. «Шестилетняя Мирай была извлечена живой из-под завалов многоквартирного дома "Бозбей" в провинции Адыяман спустя 178 часов после землетрясения», — говорится в сообщении.

В начале февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали сильнейшими с 1939 года. По последним данным, в результате трагедии погибли более 31 тысячи человек.

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Варвара Кошечкина
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