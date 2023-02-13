В Турции шестилетнюю девочку спасли спустя 178 часов после землетрясения

В Турции шестилетнюю девочку спасли из-под завалов спустя 178 часов после землетрясения

В Турции шестилетнюю девочку удалось спасти из-под завалов спустя 178 часов после землетрясения. Об этом сообщил местный телеканал TRT Haber.

«Шестилетняя Мирай была извлечена живой из-под завалов многоквартирного дома "Бозбей" в провинции Адыяман спустя 178 часов после землетрясения», — говорится в сообщении.

Также журналисты сообщили о жительнице города Антакья Серап Донмез, которую спасатели вызволили из-под завалов дома. «В провинции Хатай на юге Турции спасателям спустя 176 часов после землетрясения удалось спасти из-под завалов женщину. После оказания первой помощи ее доставили в больницу», — уточнили они.

6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали сильнейшими с 1939 года. По последним данным, в результате трагедии погибло более 31 тысячи человек.

13 февраля сообщалось, что спасателям удалось вызволить из-под обломков 62-летнюю жительницу города Газиантеп. Она провела под завалами 163 часа.