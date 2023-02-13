В Турции спасли женщину спустя 163 часа после землетрясения

Anadolu: в турецком Газиантепе спасли62-летнюю женщину спустя 163 часа после землетрясения

В турецком городе Газиантеп спасли женщину спустя 163 часа после землетрясения. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Уточняется, что 62-летняя Назифе Йылмаз была вызволена из-под обломков обрушившегося здания в районе Нурдагы. Пострадавшую доставили в больницу.

Как отмечает турецкое агентство, по меньше мере 41 человек был спасен из-под завалов за последние 22 часа.

Ранее российские спасатели вместе с коллегами из Киргизии и Белоруссии спасли человека в ходе поисково-спасательных работ в Турции спустя 160 часов после землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.

По последним данным, общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек.