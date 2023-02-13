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05:17, 13 февраля 2023Мир

Российские спасатели в Турции спасли человека из-под завалов спустя 160 часов

Спасатели МЧС достали мужчину из-под завалов в Турции спустя 160 часов после землетрясения

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

Российские спасатели вместе с коллегами из Киргизии и Белоруссии спасли человека в ходе поисково-спасательных работ в Турции спустя 160 часов после землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram.

«Спасательные работы по извлечению мужчины из завалов длились более четырех часов. Работы проводились в темное время суток с риском для жизни при возможном обрушении конструкций», — говорится в сообщении. Первую помощь пострадавшему оказали российские врачи внутри завала. После этого мужчину передали в машину скорой помощи.

Ранее пожарные Стамбула вытащили из-под завалов в турецкой провинции Хатай 16-летнюю девушку спустя 162 часа после начала поисково-спасательной операции.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.

По последним данным, общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек.

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Марина Совина
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