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03:38, 13 февраля 2023Мир

Спустя 162 часа после землетрясения в Турции спасли подростка

В Турции спустя 162 часа после землетрясения спасли 16-летнюю девушку
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Gaziantep Municipality / Reuters

Пожарные Стамбула достали из-под завалов в турецкой провинции Хатай 16-летнюю девушку по имени Айше (Рим Халед Наасани). Об этом сообщил пожарный департамент муниципалитета Стамбула в Twitter.

Подростка спасли спустя 162 часа после землетрясения. Уточняется, что операция по спасению длилась почти сутки.

Ранее в турецкой провинции Хатай спасатели достали 10-летнюю девочку из-под завалов спустя 90 часов после землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.

По последним данным, общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек.

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Марина Совина
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