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03:40, 10 февраля 2023Мир

В Турции достали из-под завалов девочку спустя 90 часов после землетрясения

Türkiye: 10-летнюю девочку спасли из-под завалов в турецком Хатае спустя 90 часов
СюжетЗемлетрясение в Анталии:

Фото: Emilie Madi / Reuters

В турецкой провинции Хатай спасатели достали 10-летнюю девочку из-под завалов спустя 90 часов после землетрясения. Об этом сообщает газета Türkiye.

Уточняется, что сотрудники службы спасения столичного муниципалитета Анталии разбирали завалы семь часов. По данным газеты, когда девочку вынесли на носилках, она попросила спасателей дать ей молока. Ребенка доставили в больницу.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции достигло 17 674 человек, еще 72 879 человек получили ранения. За последние сутки из-под завалов живыми извлекли 121 человека.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.

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Марина Совина
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