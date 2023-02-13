AFAD: число погибших при землетрясениях в Турции превысило 31 тысячу

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 31 тысячу. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), передает РИА Новости.

«Число погибших в результате землетрясений возросло до 31 643 человек. Из региона в другие провинции было эвакуировано 158 165 пострадавших», — рассказали в управлении. Других данных о последствиях катастрофы не приводится.

Ранее профессор сейсмологии Викторианского университета в канадской провинции Британская Колумбия Эдвин Ниссен заявил, что землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших когда-либо зарегистрированных в мире с эпицентром на суше. Он отметил, что обычно наиболее сильные землетрясения происходят в океанах.