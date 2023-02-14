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11:07, 14 февраля 2023Мир

НАТО увеличила численность сил на востоке в 2,5 раза за год

В ОДКБ заявили об увеличении численности сил НАТО на востоке в 2,5 раза за год

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил, что страны НАТО пытаются дестабилизировать обстановку на восточном фланге и увеличивают численность размещенных там военных: за последний год она выросла в 2,5 раза — с 13 до 33 тысяч человек. Цитату приводит РИА Новости.

Из них около 15 тысяч — военные из США, уверяют в ОДКБ.

«Основным источником вызовов и угроз военной безопасности является деструктивная деятельность части западных элит по расшатыванию обстановки вокруг организации и внутри отдельных ее государств-членов», — считает Сидоров.

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Виктория Кондратьева
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