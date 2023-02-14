Нидерландские истребители F-35 сопроводили российские самолеты у границы Польши

Нидерландские истребители F-35, размещенные в Польше, сопроводили три самолета России

Истребители F-35 подняли в воздух для наблюдения за тремя российскими самолетами, которые приблизились к польскому воздушному пространству. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на польские СМИ.

Уточняется, что сработала нидерландская система быстрого реагирования: Ил-20 и два истребителя Су-27 приближались со стороны Калининграда. Два истребителя F-35 ВВС Нидерландов сопроводили российские суда. Последние не нарушили воздушное пространство Польши и не пересекли границ.

Отмечается, что сейчас в Польше дислоцированы восемь F-35 ВВС Нидерландов, четыре из них размещены на базе близ Мальборка (север Польши, примерно 80 километров от границы с Калининградской областью).

В начале февраля сообщали, что истребители НАТО регулярно перехватывают самолеты ВВС России над Балтикой, которые проводят полеты над акваторией без включенных опознавательных транспондеров.